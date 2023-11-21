Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:15, 21 ноября 2023Силовые структуры

Российский школьник выстрелил в учительницу музыки и был задержан

В Петербурге задержали школьника, стрелявшего в учительницу из пневматики

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Полицейские Санкт-Петербурга задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в стрельбе по учительнице из пневматической винтовки. Об этом сообщает «78.ru».

По данным издания, школьник выстрелил в 49-летнюю учительницу музыки вечером 14 октября, когда она проходила мимо его компании рядом с учебным заведением на Яхтенной улице. В какой-то момент женщина услышала хлопок и почувствовала боль в ноге. Прибывшие на место врачи диагностировали у нее травму бедра и оказали медицинскую помощь.

Спустя несколько дней подозреваемого задержали по месту жительства и возбудили в отношении него уголовное дело. Школьника отпустили под подписку о невыезде. Находящуюся при нем пневматическую винтовку изъяли сотрудники правоохранительных органов.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле ответили на вопрос о награждении 15-летнего сына Кадырова

      В МИД рассказали о применении западных ракет для ударов по мирным целям

      В России разработали робота для очистки корпусов судов

      Растлителя 15-летних школьниц задержали в Москве

      Россиянам предрекли возврат в 90-е на фоне отмены подтверждения ОСАГО

      Аксенов вспомнил о настроениях в Крыму во время Майдана

      Известный российский блогер умер на 38-м году жизни

      Российский школьник выстрелил в учительницу музыки и был задержан

      Россиян закрыли в самолете почти на 12 часов во время рейса в Казахстан

      Песков назвал украинский Майдан спонсированным из-за рубежа переворотом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости