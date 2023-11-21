Российский школьник выстрелил в учительницу музыки и был задержан

В Петербурге задержали школьника, стрелявшего в учительницу из пневматики

Полицейские Санкт-Петербурга задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в стрельбе по учительнице из пневматической винтовки. Об этом сообщает «78.ru».

По данным издания, школьник выстрелил в 49-летнюю учительницу музыки вечером 14 октября, когда она проходила мимо его компании рядом с учебным заведением на Яхтенной улице. В какой-то момент женщина услышала хлопок и почувствовала боль в ноге. Прибывшие на место врачи диагностировали у нее травму бедра и оказали медицинскую помощь.

Спустя несколько дней подозреваемого задержали по месту жительства и возбудили в отношении него уголовное дело. Школьника отпустили под подписку о невыезде. Находящуюся при нем пневматическую винтовку изъяли сотрудники правоохранительных органов.