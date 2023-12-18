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14:22, 18 декабря 2023Россия

Российский мэр отреагировал на видео с ползущим по мосту до кружка инвалидом

Мэр Тынды Гуляев о видео с инвалидом: для жителей района ходят автобусы

Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости

Мэр Тынды Сергей Гуляев, реагируя на видеозапись, на которой инвалид вынужден ползти по мосту, поврежденным паводком, заявил, что в микрорайоне ходят автобусы. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Микрорайон Беленький не отрезан от основной части города. Сегодня у жителей есть возможность выезжать в город и обратно, используя общественный транспорт. Ежедневно курсируют три автобуса, один из них школьный, который перевозит учащихся и делает семь рейсов в день. Люди могут добраться до всех социально значимых объектов», — написал глава города.

По его словам, движение общественного транспорта в микрорайоне начинается в 7:00 и заканчивается в 20:30, автобусы двигаются с интервалом в 30 минут. Люди имеют возможность добраться до всех социально-значимых объектов, заверил Гуляев.

Он добавил, что местные жители привыкли добираться по более короткому пути — через мост, поврежденный в 2022 году паводком. Администрация города уже заключила контракт с проектной организацией, чтобы та выполнила проектно-изыскательские работы на строительство двух мостов.

Мэр Тынды напомнил, что любое перемещение по разрушенному сооружению запрещено и опасно для жизни. Он пообещал начать стройку моста в 2024 году.

Ранее в сети появилось видео, на котором женщина, за кадром представляющася матерью мальчика-инвалида, показывает, как ее сын якобы каждый день добирается до кружков и «ползет по мосту», а под ним «доски шевелятся». Прокуратура впоследствии начала проверку.

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      Анастасия Шейкина
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