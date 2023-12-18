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15:05, 18 декабря 2023Силовые структуры

Российского пенсионера заподозрили в педофилии в отношении трех детей

В Петербурге 75-летнего пенсионера заподозрили в педофилии в отношении 3 детей

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Петербурге 75-летнего пенсионера заподозрили в педофилии в отношении трех детей. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, заявление на него написал отец этих детей. В ОМВД Кронштадтского района мужчина рассказал, что отчим его жены с 2022 года совершал насильственные действия сексуального характера в отношении его детей трех, шести и десяти лет.

Правоохранители начали проверку. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Екатеринбурге 85-летнего заслуженного тренера по спортивному ориентированию приговорили к двум годам колонии строгого режима. Его обвинили в педофилии после заявления матери 11-летней воспитанницы. При этом коллеги, родственники и защита осужденного считают, что тренера оговорили.

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      Варвара Митина
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