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13:17, 18 декабря 2023Наука и техника

Представлен российский смартфон Р-ФОН

В России представили отечественный смартфон Р-ФОН и ОС «РОСА Мобайл»

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Москве представили отечественный смартфон Р-ФОН и операционную систему «РОСА Мобайл». Об этом сообщается на сайте проекта.

Разработкой устройства занимались инженеры НТЦ ИТ РОСА. Аппарат получил 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и поддержкой частоты 120 герц, процессор MediaTek Helio G99, 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти.

На Р-ФОН предустановлена операционная система «РОСА Мобайл». По словам представителей НТЦ ИТ РОСА, драйверы для компонентов также были созданы российскими инженерами, что исключает наличие системных уязвимостей. Также устройство получило камеру с основным сенсором разрешением 50 мегапикселей, аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов, порт USB-C, NFC, разъем для наушников.

Генеральный директор АО «Рутек» Дмитрий Иванников заявил, что все компоненты Р-ФОН зарубежные — российские специалисты отвечали за монтаж и ОС. Новый аппарат включен в Единый реестр Минпромторга промышленной продукции, произведенной на территории РФ.

Стоимость смартфона не раскрывается, он поступит в продажу в начале 2024 года. Девайс будет доступен для корпоративных клиентов, в будущем возможен запуск розничных продаж.

Изображение российского телефона Р-ФОН появилось в сети в августе. «Все возможности ОС и интерфейс держатся в секрете до анонса!» — заявил глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

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      Андрей Ставицкий
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