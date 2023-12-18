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16:45, 18 декабря 2023Силовые структуры

Участников драки на «Садоводе» взяли под административный арест

В Москве суд отправил под арест 51 участника драки на рынке «Садовод»

Кадр: Telegram-канал «Моя Москва»

Люблинский суд Москвы рассмотрел административные дела в отношении 73 участников драки, произошедшей 15 декабря на рынке «Садовод». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

51 человека признали виновными в неповиновении сотрудникам полиции и назначили в качестве наказания административный арест.

22 подсудимых отправились в центр временного содержания иностранных граждан в связи с нарушением режима пребывания на территории России.

16 декабря сообщалось, что следователи возбудили дело в отношении уроженца Таджикистана, напавшего на полицейского на рынке «Садовод». Ему вменяются статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и 319 («Оскорбление представителя власти») УК РФ. Следствие просило взять мужчину под стражу.

После инцидента полицейские доставили в отделы МВД более 80 человек для проверки соблюдения миграционного законодательства.

Массовая драка началась после того, как водитель автомобиля проигнорировал требование участкового о проверке документов, уточняет ТАСС. Мужчина хотел скрыться. Протащив полицейского несколько метров, он вышел из машины и нанес ему несколько ударов. К силовику подоспела подмога, однако когда правоохранители задерживали нарушителя, у него случился эпилептический припадок. Полицейские стали оказывать ему помощь, но их окружила агрессивная толпа. Собравшиеся пытались отбить задержанного у силовиков, поэтому им пришлось сделать два предупредительных выстрела в воздух. В результате инцидента никто не пострадал.

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      Любовь Ширижик
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