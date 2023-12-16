СКР возбудил дело против мужчины за нападение на полицейского на «Садоводе»

СКР возбудил дело против мужчины, напавшего на полицейского на рынке «Садовод»

Следователи возбудили дело в отношении мужчины, напавшего на полицейского на рынке «Садовод». Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, дело возбуждено по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и статье 319 («Оскорбление представителя власти») УК РФ. В настоящий момент следствие ходатайствует об аресте уроженца Таджикистана.

Отмечается, что для проверки соблюдения миграционного законодательства в следственные органы доставлены более 80 человек.

Ранее стало известно, что Курчатовский суд Курской области приговорил к лишению свободы двоих мужчин, обвиняемых в избиении сотрудников Росгвардии у местного ночного клуба.