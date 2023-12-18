Найдено заклинание из свинца для вызова сатаны

Livescience: в Германии нашли свинцовую табличку проклятий для вызова Вельзевула

В Германии нашли свинцовый лист со средневековым заклинанием для вызова Сатаны. Об этом сообщает Livescience.

Лист обнаружили при строительстве в городе Росток, земля Мекленбург-Передняя Померания. Он был свернут и лежал на месте, где располагалась выгребная яма. Когда его развернули, оказалось, что свинец покрыт мельчайшими надписями, сделанными готическим письмом.

Археологи, расшифровавшие текст, полагают, что лист представляет собой так называемую табличку проклятий. Ее создатель или создательница проклинали некую женщину по имени Талеке и мужчину по имени Хинрик, призывая демонов Вельзевула и Верифа.

Подобные таблички проклятий были известны с древности и часто встречались в Греции и Риме с 800 года до нашей эры до 600 года нашей эры. «Тем временем нашу находку можно датировать XV столетием, — говорит археолог Йорг Анзорге, руководивший раскопками. — Это воистину особенное открытие».

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