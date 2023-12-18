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20:53, 18 декабря 2023Из жизни

Найдено заклинание из свинца для вызова сатаны

Livescience: в Германии нашли свинцовую табличку проклятий для вызова Вельзевула

Фото: Archeology in Mecklenburg-Western Pomerania

В Германии нашли свинцовый лист со средневековым заклинанием для вызова Сатаны. Об этом сообщает Livescience.

Лист обнаружили при строительстве в городе Росток, земля Мекленбург-Передняя Померания. Он был свернут и лежал на месте, где располагалась выгребная яма. Когда его развернули, оказалось, что свинец покрыт мельчайшими надписями, сделанными готическим письмом.

Археологи, расшифровавшие текст, полагают, что лист представляет собой так называемую табличку проклятий. Ее создатель или создательница проклинали некую женщину по имени Талеке и мужчину по имени Хинрик, призывая демонов Вельзевула и Верифа.

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Подобные таблички проклятий были известны с древности и часто встречались в Греции и Риме с 800 года до нашей эры до 600 года нашей эры. «Тем временем нашу находку можно датировать XV столетием, — говорит археолог Йорг Анзорге, руководивший раскопками. — Это воистину особенное открытие».

Ранее сообщалось, что пляжи на юге США заполонили «ведьмины бутылки». Эти обереги создавали для защиты от потусторонних сил.

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      Олег Парамонов
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