На пляжах в США делают жуткие находки. Что спрятано в «ведьминых бутылках» и почему их боятся открывать?

26 ноября Fox News выпустил материал об исследователе Джейсе Таннелле, который за последние несколько лет нашел на берегу Мексиканского залива в родном Техасе несколько загадочных ведьминых бутылок. Эти обереги изготавливаются уже более 400 лет, и, похоже, не теряют популярности. «Лента.ру» решила разобраться, откуда пошла эта странная традиция.

Американец Джеймс Таннел собрал целую коллекцию из ведьминых бутылок за несколько лет

Последнюю находку Таннелл сделал 15 ноября. Бутылку облепили моллюски, а внутри было нечто, похожее на волосы. Что это в действительности, неизвестно, — исследователь-энтузиаст не вскрывает эти бутылки.

Они меня не пугают, но и открывать их я не собираюсь. В том смысле, что внутри, должно быть, какие-то заклятья и так далее. Зачем рисковать? Джейс Таннелл

Американец просто складирует найденное на заднем дворе. Правда, его жена не очень рада такому «оккультному улову». Она говорит, что лучше бы супруг таскал с пляжа ракушки.

Возраст восьми бутылок, найденных Таннелом за последнее время, не установлен, но вряд ли им больше нескольких десятков лет. Однако традиция создания этих загадочных оберегов известна как минимум с середины XVI века.

Ведьмины бутылки из коллекции Джейса Таннелла Фото: Jace Tunnell / Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)

Ведьмины бутылки использовали для борьбы с нападками ведьм

Около 1670 года в Англии была опубликована баллада «Чудесное исцеление от заклятия, или странные новости из Блюбора и Холберне». В ней рассказывалось об околдованной девушке из окрестностей Лондона. Она чувствовала «телесные муки и душевное смятение». Друзья предложили несчастной обратиться к некому Химику, известному своим мастерством.

Химик велел взять мочу околдованной и поместить в бутыль «вместе с другими ингредиентами». Затем емкость следовало запечатать и закопать в куче навоза на холме. Это, по его словам, «лишит заклятие силы». Вскоре на холм явилась «опухшая» ведьма и потребовала отдать ей бутылку. Получив отказ, она ушла и вскоре испустила дух. После этого девушка быстро пошла на поправку.

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Отведи проклятых ведьм и адскую гадость

Для которых торжество зла — великая радость неизвестный автор Баллада «Чудесное исцеление от заклятия, или странные новости из Блюбора и Холберне»

Считается, что в этой балладе ведьмина бутылка упоминается впервые, хоть и не называется прямым текстом. Также интересно, что ведьму здесь победил химик, а не другой колдун или священник. Более того, подобные истории часто описывали как вполне научный для своих времен способ исцеления недугов.

Ведьмина бутылка Фото: Malcolm Lidbury (aka Pinkpasty) / Wikimedia Commons

Известный английский философ и писатель Джозеф Гленвилл описывал в книге «Триумф саддукеев» 1681 года похожую историю. Там проклятие наложили на замужнюю женщину — она стала видеть крылатое существо и быстро слабела. Некий старик посоветовал мужу пострадавшей налить ее мочу в бутылку с иголками и гвоздями и подвесить у огня. Это не сработало. Тогда старик сказал, что нужно сделать еще одну бутылку и закопать ее в землю. После этого женщина выздоровела.

Вскоре в дом семейства явилась незнакомка. Она заявила, что супруги «убили ее мужа». Оказалось, что мужчина был ведьмаком, а когда был проведен ритуал со второй бутылкой, он быстро ослабел и отдал душу дьяволу, предварительно сообщив, против кого колдовал

История вполне сказочная, но Гленвилл собирал для книги документальные рассказы участников и очевидцев подобных событий. По крайней мере, придумал ее точно не он.

Кроме того, известно, что изначально ведьмины бутылки (иногда их еще называли «бутылками с заклинаниями») были вещью серьезной и достаточно дорогой. Например, в правление Елизаветы I в конце XVI века их изготавливали из керамики. Сохранились сведения о таких бутылках с изображением «бородатого лица» на одной из сторон. Впрочем, с годами озабоченные защитой от колдовства граждане все чаще использовали обычные стеклянные бутылки, которые теперь чаще всего и находят.

Содержимое ведьминой бутылки начала XIX века Фото: Wikimedia Commons

Ведьмины бутылки вкладывали в стены домов для защиты от зла

Со временем назначение ведьминых бутылок несколько изменилось. Если в XVII веке их использовали для исцеления от болезней, которые чаще всего считались проделками бесов или результатом преступной магической деятельности ведьм, то позже они превратились в домашний оберег.

Бутылки с мочой, ногтями, волосами, иглами, гвоздями и другими наполнителями находили в стенах домов при реконструкции. В XVIII, XIX и даже первой половине XX века им приписывали несколько иную функцию. Теперь они считались ловушками для злых заклинаний, сглаза и прочих «негативных энергий». Такая бутылка, зарытая под очагом, порогом или вмонтированная в кладку дома должна была защитить жильцов от любых потусторонних происков.

Традиция ведьминых бутылок была привезена колонистами и в Северную Америку. В США подобные обереги находят, хотя и значительно реже. Впрочем, общее количество находок не так уж велико. В Англии их нашли всего около 200 штук. На противоположном берегу Атлантики старинных артефактов найдено не более дюжины.

Считается, что найденная при раскопках редута времен Гражданской войны в 2016 году ведьмина бутылка принадлежала солдату, сражавшемуся на стороне северян в штате Вирджиния. Она была изготовлена в 1862-1865 годах, а внутри были все те же гвозди.

Ведьмины бутылки — это как раз те вещи, которые люди обычно используют во времена голода, политических конфликтов или испытывая чувство угрозы. Войска Союза определенно испытывали все эти экзистенциальные страхи тогда Джо Джонс археолог из США

В 2021 году кладоискатель Крис Лэнгстон нашел в британском графстве Шорпшир нашел ведьмину бутылку в лесу среди кучи грязи и старых вещей, которые, видимо, остались от некоего дома. Интересно, что этот оберег представлял из себя аптекарский сосуд Викторианской эпохи, а внутри были моча, зуб и прядь волос. Ее датировали 1860-1900 годами. Очевидно, что старая оккультная традиция пережила Промышленную революцию.

Ведьмины бутылки популярны и сегодня

Находки, сделанные Джейсом Таннеллом в Техасе, указывают на то, что древние обереги от ведьм и сглаза не потеряли популярности у некоторых людей в последние десятилетия.

Сегодня почти на всех крупных торговых интернет-площадках в том числе и в России можно найти множество объявлений о продаже тех самых ведьминых бутылок. Правда, назначение их описывается совсем иначе.

Теперь доверчивым покупателям предлагают «денежные ведьмины бутылочки», которые должны немедленно принести владельцу несметные богатства. Также можно приобрести сосуды, привлекающие удачу, любовь и все, что только угодно.

Ведьмы готовятся к шабашу Автор: David Teniers the Younger

На YouTube и других видеосервисах полно современных ведьм, объясняющих как правильно создать ведьмину бутылку, чтобы она «точно сработала». Учитывая изначальное назначение такого оберега, это иронично. Впрочем, спрос рождает предложение, а значит людей, надеющихся на помощь потусторонних сил, и сейчас в избытке.