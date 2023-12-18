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09:46, 18 декабря 2023Ценности

Седокова примерила прозрачный наряд и снялась в откровенной позе

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова примерила прозрачный наряд и снялась в откровенной позе на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

40-летняя исполнительница разместила снимок, на котором предстала в черном платье в сетку, обнажающем верхнюю часть тела. При этом звезда присела спиной к камере, обернувшись назад. Кроме того, она также надела длинные серые сапоги из блестящего материала.

Знаменитость распустила и выпрямила длинные светлые волосы, а также нанесла макияж с графическими стрелками и красной помадой на губах. «Мне прислали фото с нашего праздника. И это, конечно, отдельная история. Но о ней уже завтра», — подписала она фото.

Ранее в декабре Анна Седокова показала фигуру в нижнем белье. Так, певица предстала в черном кружевном наряде, который состоял из бюстгальтера и трусов с высокой посадкой. Кроме того, она надела черные чулки и пояс с подвязками.

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      Екатерина Ештокина
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