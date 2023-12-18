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11:59, 18 декабря 2023Спорт

Семак раскрыл отношение к переходу россиян в европейские клубы

Семак заявил, что российским игрокам нужно ехать в Европу для развития карьеры

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак раскрыл отношение к переходу российских футболистов в европейские клубы. Он высказался на канале Let's Talk MGIMO на YouTube.

По его мнению, уезжать ради того, чтобы просто уехать, молодым россиянам не нужно. «Уезжать для того, чтобы твоя карьера пошла вверх — конечно, почему нет? Это возможно. Сначала ты должен отвоевать место в стартом составе, стать лидером здесь, чтобы у тебя здесь не было конкуренции», — заявил Семак.

Он добавил, что смысл в трансфере в Европу есть и у взрослых российских футболистов, которые хотят попробовать силы в новом чемпионате. В пример он привел хавбека французского «Гавра» Далера Кузяева и полузащитника греческого ПАОКа Магомеда Оздоева.

12 сентября главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин призвал российских игроков уезжать в европейские клубы. Он отметил, что советовал уезжать из Российской премьер-лиги (РПЛ) много раз. Тренер добавил, что ощущает разницу между уровнем футболистов сборной, которые выступают в Европе, и теми, кто остается на родине.

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      Алексей Гусев
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