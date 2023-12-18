Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:38, 18 декабря 2023Россия

Семье оставившего послание на стене дома солдата стали поступать угрозы

RT: родственники оставившего послание в Марьинке бойца сообщили об угрозах

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Родственники солдата армии России Романа Рудакова, оставившего послание на стене дома в Марьинке, обратились в полицию с просьбой о защите. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

По словам источника, родным военнослужащего стали поступать угрозы после обнаружения его послания на стене, в котором боец попросил позаботиться о его семье.

Родителям, сестре и брату Рудакова угрожают как в письменной, так и в устной форме, сказал собеседник телеканала. Звонки им поступают в том числе и с украинских номеров, подчеркнул он. Члены семьи военнослужащего были вынуждены сменить номера телефонов, добавил источник.

Послание Рудакова было обнаружено на стене во время зачистки Марьинки в Донецкой народной республике. Рядом находились девять тел. По информации военкоров, российская штурмовая группа 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии попала в засаду и была окружена. Узнав о случившемся из СМИ, классный руководитель Рудакова рассказала, что он с детства оберегал брата и заботился о нем.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Его очень уважали» Учительница рассказала о российском бойце, оставившем последнюю просьбу на стене в Марьинке

      В России возвели три уникальных моста

      Бородина ушла из «Дома-2»

      Лавров объяснил несуверенность Украины на примере Буданова

      Мошенник под видом Буйнова попытался выманить деньги у директора артиста

      В правительстве поддержали проект об уголовном наказании за русофобию

      «Мы больше никогда не выступим без флага и гимна» Российские спортсмены начали отказываться от участия в Олимпиаде

      Российского пенсионера заподозрили в педофилии в отношении трех детей

      Глава Федерации велосипедного спорта России поспорил с Винер о бойкоте ОИ

      В Эстонии призвали к введению военного налога

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости