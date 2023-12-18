Семье оставившего послание на стене дома солдата стали поступать угрозы

RT: родственники оставившего послание в Марьинке бойца сообщили об угрозах

Родственники солдата армии России Романа Рудакова, оставившего послание на стене дома в Марьинке, обратились в полицию с просьбой о защите. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

По словам источника, родным военнослужащего стали поступать угрозы после обнаружения его послания на стене, в котором боец попросил позаботиться о его семье.

Родителям, сестре и брату Рудакова угрожают как в письменной, так и в устной форме, сказал собеседник телеканала. Звонки им поступают в том числе и с украинских номеров, подчеркнул он. Члены семьи военнослужащего были вынуждены сменить номера телефонов, добавил источник.

Послание Рудакова было обнаружено на стене во время зачистки Марьинки в Донецкой народной республике. Рядом находились девять тел. По информации военкоров, российская штурмовая группа 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии попала в засаду и была окружена. Узнав о случившемся из СМИ, классный руководитель Рудакова рассказала, что он с детства оберегал брата и заботился о нем.