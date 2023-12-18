Полиция назвала источник угроз семье оставившего послание на стене дома солдата
МВД: семье бойца СВО из Батайска могли угрожать с территории Украины
По предварительной информации, угрозы родственникам российского солдата Романа Рудакова поступали с территории Украины. Об этом сообщает портал «МВД Медиа».
Уточняется, что полиция пытается установить личности злоумышленников.
Послание Рудакова было обнаружено на стене во время зачистки Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР). Он попросил тех, кто его найдет, позаботиться о его матери, сестре и брате.
Родственники военнослужащего рассказали, что после обнаружения послания им стали поступать угрозы.