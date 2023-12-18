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21:40, 18 декабря 2023Россия

Полиция назвала источник угроз семье оставившего послание на стене дома солдата

МВД: семье бойца СВО из Батайска могли угрожать с территории Украины

По предварительной информации, угрозы родственникам российского солдата Романа Рудакова поступали с территории Украины. Об этом сообщает портал «МВД Медиа».

Уточняется, что полиция пытается установить личности злоумышленников.

Послание Рудакова было обнаружено на стене во время зачистки Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР). Он попросил тех, кто его найдет, позаботиться о его матери, сестре и брате.

Родственники военнослужащего рассказали, что после обнаружения послания им стали поступать угрозы.

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      Марина Совина
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