Полиция назвала источник угроз семье оставившего послание на стене дома солдата

МВД: семье бойца СВО из Батайска могли угрожать с территории Украины

По предварительной информации, угрозы родственникам российского солдата Романа Рудакова поступали с территории Украины. Об этом сообщает портал «МВД Медиа».

Уточняется, что полиция пытается установить личности злоумышленников.

Послание Рудакова было обнаружено на стене во время зачистки Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР). Он попросил тех, кто его найдет, позаботиться о его матери, сестре и брате.

Родственники военнослужащего рассказали, что после обнаружения послания им стали поступать угрозы.