Симоньян высказалась о возвращении Пугачевой в Россию

Симоньян заявила, что россияне имеют право не любить певицу Пугачеву

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян высказалась о возвращении эстрадной певицы Аллы Пугачевой в Россию. Ее слова цитирует StarHit.

Журналистка отметила, что исполнительница имеет право вернуться, а россияне имеют право на то, чтобы ее не любить. По словам Симоньян, артистка лукавит, говоря о преданности жителям России, так как в первую очередь ее волнуют деньги.

«Умилительно! Оказывается, несколько десятилетий эта женщина жертвовала своим здоровьем, ладно здоровьем, личной жизнью ради нас с вами, чтобы петь для нас, ни копеечки на этом не заработав, не став на этом звездой, не построив замки, не получив несколько гражданств, не заработав хренову уйму денег. Дай бог ей здоровья! Она жертвовала собой, она — мать Тереза», — рассказала главный редактор телеканала RT.

Ранее стало известно, что певица Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным (внесен Минюстом в реестр иноагентов) приехали в Израиль на празднование дня рождения Андрея Макаревича (внесен Минюстом в реестр иноагентов).