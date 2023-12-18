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10:50, 18 декабря 2023Спорт

Словацкий хоккеист сделал выбор между игрой за сборную и в КХЛ

Словацкий защитник «Лады» Росандич назвал очевидным выбор между КХЛ и сборной

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Словацкий защитник тольяттинской «Лады» Мислав Росандич рассказал о том, почему принял решение выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Его слова приводит «Чемпионат».

Игрок подчеркнул, что сделал осознанный выбор, понимая, что его шансы сыграть за сборную страны уменьшатся. «На одной чаше весов — игра на протяжении всего сезона в команде в лучшей лиге Европы, новые ощущения. На другой — сборная, в которую я еще могу не попасть по спортивным показателям. И это всего 10 матчей в году», — заявил Росандич, назвав свой выбор очевидным.

В сентябре 2022 года в Федерации хоккея Словакии заявили, что намерены вызывать хоккеистов в сборную в соответствии с их текущей формой вне зависимости от того, в какой лиге они выступают. Однако в марте 2023-го в организации изменили решение, отказавшись от сотрудничества с хоккеистами из КХЛ.

Росандич подписал контракт с «Ладой» в августе текущего года. В нынешнем сезоне он провел 27 матчей в регулярном чемпионате, в которых забросил одну шайбу и сделал шесть результативных передач.

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      Алексей Гусев
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