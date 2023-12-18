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14:59, 18 декабря 2023Мир

США, Катар и Израиль обсудят новую сделку по заложникам

Глава ЦРУ, премьер Катара и глава «Моссад» обсудят новую сделку по заложникам
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

США, Катар и Израиль встретятся в Варшаве, чтобы обсудить новую сделку по освобождению израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.

«Глава ЦРУ Билл Бернс встретится в понедельник с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани и главой израильской разведывательной службы "Моссад" [Давидом Барнеа] в Варшаве и обсудит потенциальную новую сделку по освобождению израильских заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе», — говорится в заявлении.

Как отмечает портал, официальные лица Израиля утверждают, что на этот раз договориться об условиях нового соглашения будет труднее, поскольку лидер движения Яхья Синвар добивается прекращения огня и не настроен на переговоры.

Ранее правительство Израиля одобрило переговоры Барнеа с Катаром и Египтом по дальнейшему освобождению заложников. Уточняется, что израильская сторона собирается представить ХАМАС творческое предложение, которое должно удивить лидеров группировки.

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      Дарья Балацкая
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