США, Катар и Израиль обсудят новую сделку по заложникам

Глава ЦРУ, премьер Катара и глава «Моссад» обсудят новую сделку по заложникам

США, Катар и Израиль встретятся в Варшаве, чтобы обсудить новую сделку по освобождению израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.

«Глава ЦРУ Билл Бернс встретится в понедельник с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани и главой израильской разведывательной службы "Моссад" [Давидом Барнеа] в Варшаве и обсудит потенциальную новую сделку по освобождению израильских заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе», — говорится в заявлении.

Как отмечает портал, официальные лица Израиля утверждают, что на этот раз договориться об условиях нового соглашения будет труднее, поскольку лидер движения Яхья Синвар добивается прекращения огня и не настроен на переговоры.

Ранее правительство Израиля одобрило переговоры Барнеа с Катаром и Египтом по дальнейшему освобождению заложников. Уточняется, что израильская сторона собирается представить ХАМАС творческое предложение, которое должно удивить лидеров группировки.