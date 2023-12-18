Стал известен файт-кард турнира по боям на голых кулаках TOP DOG 26

Назван полный файт-кард турнира по боям на голых кулаках TOP DOG 26, который пройдет 23 декабря в УСК «Крылья Советов» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба промоушена.

В главном бою вечера состоится реванш между экс-претендентом на титул TOP DOG в среднем весе, чемпионом мира по панкратиону Сергеем «Кратосом» Калининым и Тимуром «Доктором» Акаимовым. Бой носит претендентский характер. Победитель поединка встретится с чемпионом в среднем весе Наимом «Самураем» Давудовым.

Во втором по значимости бою состоится еще один реванш: бывший временный чемпион TOP DOG в легком весе, финалист Мировой серии бокса WSB Иса «Тандовский» Исаев встретится с экс-претендентом на титул Алексеем «Мельником» Мельниковым.

Кроме того Суламбек «Алый зверь» Шахгириев проведет поединок против Павла «Берсерка» Шелеста, а Иван «Панчер» Майданчук встретится с Виталием «Эншентом» Старых.

Остальной файт-кард выглядит следующим образом:

Аян «Ильич» Иргит — Камал «Камикадзе» Гасанов

Хусрав «13-й район» Зоидов — Никита Севостьянов

Александр «Жесткий» Великдус — Василий «Jambo» Капустин

Давид «Пулемет» Оганесян — Матин «Торнадо» Шаропов

Сергей «Коуч» Марченко — Виктор «Боец из морга» Боронин

Иван «F1» Абрамов — Дмитрий Спивак

Александр «Череп» Деревянко — Сергей Макаров

Адилжан «Адос» Сандибеков — Наби «Ганнибал» Гаджиев

Турнир начнется в 19:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале UDAR.