Стал известен файт-кард турнира по боям на голых кулаках TOP DOG 26
Назван полный файт-кард турнира по боям на голых кулаках TOP DOG 26, который пройдет 23 декабря в УСК «Крылья Советов» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба промоушена.
В главном бою вечера состоится реванш между экс-претендентом на титул TOP DOG в среднем весе, чемпионом мира по панкратиону Сергеем «Кратосом» Калининым и Тимуром «Доктором» Акаимовым. Бой носит претендентский характер. Победитель поединка встретится с чемпионом в среднем весе Наимом «Самураем» Давудовым.
Во втором по значимости бою состоится еще один реванш: бывший временный чемпион TOP DOG в легком весе, финалист Мировой серии бокса WSB Иса «Тандовский» Исаев встретится с экс-претендентом на титул Алексеем «Мельником» Мельниковым.
Кроме того Суламбек «Алый зверь» Шахгириев проведет поединок против Павла «Берсерка» Шелеста, а Иван «Панчер» Майданчук встретится с Виталием «Эншентом» Старых.
Остальной файт-кард выглядит следующим образом:
Аян «Ильич» Иргит — Камал «Камикадзе» Гасанов
Хусрав «13-й район» Зоидов — Никита Севостьянов
Александр «Жесткий» Великдус — Василий «Jambo» Капустин
Давид «Пулемет» Оганесян — Матин «Торнадо» Шаропов
Сергей «Коуч» Марченко — Виктор «Боец из морга» Боронин
Иван «F1» Абрамов — Дмитрий Спивак
Александр «Череп» Деревянко — Сергей Макаров
Адилжан «Адос» Сандибеков — Наби «Ганнибал» Гаджиев
Турнир начнется в 19:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале UDAR.