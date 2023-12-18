Стали известны все пары 1/8 финала Лиги чемпионов

«Пари-Сен Жермен» сыграет с «Реалом Сосьедад» в 1/8 финала Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, стали известны все пары участников этой стадии турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Португальский «Порту» встретится с лондонским «Арсеналом», французский «Пари-Сен Жермен» сыграет с испанским «Реалом Сосьедад». Другие пары 1/8 финала Лиги чемпионов выглядят следующим образом: «Интер» (Милан) — «Атлетико» (Мадрид), ПСВ (Эйндховен) — «Боруссия» (Дортмунд), «Наполи» — «Барселона», «Лацио» (Рим) — «Бавария» (Мюнхен), «Копенгаген» — «Манчестер Сити», «Лейпциг» — «Реал» (Мадрид).

Первые матчи данной стадии турнира состоятся 13, 14, 20 и 21 февраля, ответные — 5, 6, 12 и 13 марта 2024 года.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити». В прошлогоднем финале команда Хосепа Гвардиолы оказалсь сильнее «Интера» (1:0).