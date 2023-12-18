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15:41, 18 декабря 2023Мир

Стало известно о планах Вашингтона развязать новую войну

Экс-разведчик Скотт Риттер: США намерены воевать против Йемена

Фото: Kyle Mills / Unsplash

США готовятся воевать против хуситов в Йемене. Об этом на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) сообщил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

«Сегодня утром я узнал о том, что моя страна, Соединенные Штаты Америки, готовится развязать войну против Йемена», — написал экс-разведчик.

Как указал Риттер, Вашингтон «тратит на свои вооруженные силы почти триллион долларов в год» при этом намерен воевать «с обнищавшей страной, 70 процентов населения которой остро нуждается в гуманитарной помощи».

8 декабря первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил, что США не исключают возможности нанесения ударов по повстанцам-хуситам в Йемене. По его словам, Вашингтон рассмотрит другие варианты, если будет принято решение обострить ситуацию против американских сил в регионе.

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      Виктория Кондратьева
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