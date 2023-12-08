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09:33, 8 декабря 2023Мир

США не исключили военных действий против хуситов в Йемене

Белый дом: США не исключают возможности нанесения ударов по хуситам в Йемене

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

США не исключают возможности нанесения ударов по повстанцам-хуситам в Йемене. Об этом заявил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер, сообщает Bloomberg.

«Мы, конечно, не исключаем возможности начала военных действий — мы оставляем за собой это право. В настоящее время США сосредоточатся на морской коалиции, которая обеспечит уверенность и безопасность коммерческих морских путей», — сказал он.

По его словам, Вашингтон рассмотрит другие варианты, если будет принято решение обострить ситуацию против американских сил в регионе.

Ранее Файнер также рассказал об управлении сектором Газа после завершения конфликта. Он отметил, что Палестинская национальная администрация должна играть важную роль в управлении анклавом.

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      Семен Александров
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