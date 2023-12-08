В США рассказали об управлении Газой в будущем

Белый дом: ПНА на данный момент должна играть важную роль в управлении Газой

Палестинская национальная администрация (ПНА) должна играть важную роль в управлении Газой. Об этом заявил первый заместитель советника по нацбезопасности президента США Джон Файнер, передает РИА Новости.

3 декабря министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал ход конфликта на Ближнем Востоке. Остин подчеркнул, что Израиль ведет городские бои с противником, которому удается держать оборону в одном из самых густонаселенных районов мира. Поэтому он предупредил Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) о рисках поражения в секторе Газа.

Ранее правительство сектора Газа заявило, что международное сообщество во главе с США ответственно за продолжение палестино-израильского конфликта, поскольку позволило Израилю возобновить операцию в анклаве.