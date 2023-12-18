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11:02, 18 декабря 2023Бывший СССР

Стало известно об обнаружении прослушки у личного помощника Залужного

Журналист Бутусов сообщил об обнаружении прослушки у помощника Залужного Бушуева
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила прослушку в кабинете личного помощника главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного Константина Бушуева. Об этом на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщил журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на источники в украинских спецслужбах.

Бутусов уточнил, что сейчас СБУ проводит следственные действия. Все сотрудники, имевшие доступ к кабинетам штаба, проходят тестирование на полиграфе.

Украинские СМИ сообщили об обнаружении СБУ прослушки в кабинете Залужного вечером 17 декабря. Позднее в ведомстве уточнили, что устройство нашли не в кабинете главкома, а в помещении, которое в будущем могло использоваться им для работы.

СБУ возбудила уголовное дело по статье о незаконном приобретении, сбыте, а также использовании специальных технических средств получения данных.

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      Юрий Леонов
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