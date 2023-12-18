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09:47, 18 декабря 2023Экономика

Стоимость большегрузных перевозок в России взлетела

Ati.su: стоимость фрахта большегрузных фур в России выросла на 34 %

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Стоимость бронирования большегрузных фур в России выросла на 34 процента в сравнении с уровнем начала 2023 года и достигла отметки в 82 рубля за километр пути. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные биржи грузоперевозок ati.su.

При этом на направлениях из Москвы в крупнейшие города-миллионники динамика роста оказалась еще больше. Так, стоимость фрахта полностью загруженных автомобилей (Full truck load) массой свыше 12 тонн без учета НДС на направлении из столицы в Казань увеличилась 37 процентов, до 106 рублей за километр, в Санкт-Петербург — на 27 процентов, до 96 рублей за километр, в Екатеринбург — на 37 процентов, до 84 рублей за километр, в Новосибирск — на 35 процентов, до 74 рублей за километр, в Красноярск — на 44 процента, до 82 рублей за километр.

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Наибольший же рост стоимости бронирования большегрузов был зафиксирован на направлении из Москвы в Краснодар — здесь цена фрахта подскочила на 50 процентов и достигла уровня в 104 рубля за километр пути. В качестве одних из главных причин подобной динамики эксперты назвали резкое увеличение спроса на подобного рода грузоперевозки в стране, а также общую нехватку фур и водителей.

Резкое удорожание грузовых автоперевозок в России фиксируется не первый месяц. Так, в середине октября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные биржи ati.su сообщала о годовом росте цен на фрахт фур на 41,1 процента по итогам третьего квартала 2023 года. К началу второго месяца осени средняя стоимость подобных перевозок в стране выросла 15,5 процентов в квартальном выражении на фоне значительного увеличения спроса.

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      Анатолий Акулов
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