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22:27, 18 декабря 2023Россия

Сын Медведева ответил на включение в санкционные списки ЕС

Сын Дмитрия Медведева Илья заявил о санкциях ЕС фразой «все делаем правильно»

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Сын зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева Илья отреагировал на свое включение в список санкций Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.

«Значит, все делаем правильно», — заявил он.

Ранее 18 декабря ЕС внес Илью Медведева в 12-й пакет антироссийских санкций. Обновленный список рестрикций ЕС расширился на 86 организаций и 61 физлицо. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель назвал новые санкции четким посланием, что Европа продолжит оказывать поддержку Украине.

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      Марина Совина
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