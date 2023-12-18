Newsweek: Трампа обвинили в подражании Гитлеру из-за слов о мигрантах

Экс-президента США Дональда Трампа обвинили в подражании лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру из-за слов о мигрантах. Об этом сообщает издание Newsweek.

«Они отравляют кровь нашей страны. Они отравляют психиатрические учреждения и тюрьмы по всему миру. Не только в Южной Америке, не только в трех или четырех странах, о которых мы думаем, но и во всем мире. Они приезжают в нашу страну из Африки, Азии, со всего мира», — приводит издание слова Трампа, ставшие объектом критики.

С осуждением бывшего американского лидера выступил официальный представитель избирательного штаба президента США Джо Байдена на выборах 2024 года Аммар Мусса. Он также обвинил Трампа в симпатиях к лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну и цитировании российского лидера Владимира Путина.

Ранее Трамп предрек катастрофу на Ближнем Востоке из-за США. Он отметил, что Вашингтон позволил Ближнему Востоку «полностью выйти из-под контроля». По его мнению, сейчас происходят действительно плохие вещи, однако их возможно остановить.