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17:15, 18 декабря 2023Силовые структуры

Трое неизвестных избили российского следователя и скрылись

В Москве трое неизвестных на Infiniti избили следователя и скрылись

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве трое неизвестных на машине Infiniti напали на местного жителя, который ехал с детского фестиваля вместе с женой и ребенком. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Злоумышленники прижали автомобиль москвича к обочине, потребовали выйти и избили, после чего скрылись. Сейчас нападавших ищут. Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и ссадинами обратился за помощью к врачам.

Он оказался полицейским, нападение на него произошло из-за конфликта на бытовой почве, уточнили в МВД. Неизвестный ударил находившегося в свободное от службы время сотрудника УВД по ТиНАО Москвы.

По данным Telegram-канала «112», пострадавший является начальником следственного отдела МВД. Нападение связывают с его профессиональной деятельностью.

Ранее оперативники МВД Дагестана начали также проверку по факту избиения полицейского.

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