Названы цели прослушки Залужного

Политолог Журавлев допустил прослушку Залужного по политическим мотивам

Прослушка главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного и его коллег могла быть организована как украинской стороной по политическим мотивам, так и российской — с целью узнать о планах командования противника. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Дмитрий Журавлев.

«Залужный стал очень активной политической фигурой, потому прослушивать его могли как враги, так и друзья. Им нужно знать как можно больше с тем, чтобы вовремя скорректировать действия Залужного, или подставить, шантажировать его, — допустил Журавлев. — Могли прослушивать и наши — разумно знать, чего хочет командование противника».

Политолог назвал более вероятной версию о шпионаже за Залужным со стороны украинских коллег, но не исключил и того, что прослушивать главнокомандующего ВСУ могли и украинцы, и россияне.

«В конечном счете, может оказаться все сразу: какая-нибудь западная или украинская сила прослушивает Залужного, а в этих силах работает сотрудник российской разведки. Сколько было таких случаев в истории, — сказал Журавлев. — В итоге, если прослушка была политического характера, Залужный начнет лучше понимать, кто ему друг, а кто враг. Если военного — канал закроют, разведка будет искать новый».

Ранее сообщалось об обнаружении СБУ прослушки в кабинете Залужного вечером 17 декабря. Также прослушка была обнаружена у помощника главнокомандующего Константина Бушуева. Все сотрудники, имевшие доступ к кабинетам штаба, проходят тестирование на полиграфе.

