Турист притворился жертвой ограбления в попытке скрыть измену и сбежал из страны

Daily Mail: турист в Бразилии соврал об ограблении в попытке скрыть измену

Британский турист потратил сотни тысяч рублей на девушек и выпивку в Бразилии и притворился жертвой ограбления в попытке скрыть измену от жены, после чего сбежал из страны. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Известно, что 48-летний британец отдыхал в одном из клубов Рио-де-Жанейро и угощал девушек алкоголем. Потратив 3,5 тысячи фунтов стерлингов (400 тысяч рублей), он решил уединиться с двумя из них и отправился в отель. В то же время жена туриста, которая ждала его в арендованной квартире, заметила подозрительные списания со счета и заблокировала его кредитную карту.

Придя домой, мужчина соврал, что карту украли. Семья обратилась в полицию, но правоохранители вывели обманщика на чистую воду. Они получили из клуба видеозаписи, на которых британец обнимается и танцует с девушками. Также удалось вычислить его дальнейшие перемещения до отеля.

Теперь отдыхающий разыскивается для допроса по обвинению во лжи полиции и ограблении ночного клуба (после блокировки карты оплата услуг заведения отменилась). Сам британец, предположительно, сбежал из Бразилии.

Ранее сообщалось, что финские туристы выдумали историю о похищении в Таиланде, но задержались и просрочили визы на 141 день. В попытке продлить отпуск они соврали о собственном похищении: позвонили родителям от лица местного полицейского и потребовали выкуп.