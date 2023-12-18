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14:07, 18 декабря 2023Путешествия

Туристы соврали о похищении в попытке выманить у родителей деньги на отпуск

Финские туристы на Пхукете соврали родителям о похищении, чтобы продлить отпуск

Фото: Arkady Lukashov / Unsplash

Финские туристы выдумали историю о похищении в Таиланде, чтобы выманить у родителей деньги. Подробностями делится The Phuket Express.

Известно, что 27-летний Аки-Перрери Кристиан (Aki-Perreri Kristian) и 34-летний Сиикалума Йоонасс Паттери (Siikalouma Joonass Patteri) вместе отдыхали на Пхукете, но задержались на курорте и просрочили визы на 141 день.

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В попытке продлить отпуск, они соврали о собственном похищении: позвонили родителям, представились местным полицейским и потребовали заплатить выкуп в размере 7 тысяч евро (около 690 тысяч рублей). Те не поверили анонимному звонку и сами связались с полицией Таиланда.

Правоохранители провели расследование и выяснили, что на самом деле мужчин никто не похищал, в итоге нарушителей задержали. Пока им предъявлены обвинения только в превышении срока пребывания в стране, также двух финнов могут признать виновными в вымогательствах. Им грозит депортация и занесение в черный список Таиланда.

Ранее российский турист устроил разборки на Пхукете из-за петуха, который мешал ему спать. Мужчина разместился в съемном жилье, но был вынужден съехать на следующий день из-за кричавшей птицы. Арендодатель отказался вернуть ему деньги за проживание, и россиянин пошел в полицию.

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      Мария Борисова
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