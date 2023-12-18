Россиянин устроил разборки в Таиланде из-за мешавшего спать петуха

Российский турист обратился в полицию Пхукета из-за кричавшего под окнами петуха

Российский турист устроил разборки на курорте Таиланда из-за петуха, который мешал ему спать. Подробностями делится портал TourDom со ссылкой на полицию Пхукета.

По данным источника, россиянин разместился в съемном жилье, но был вынужден съехать на следующий день из-за кричавшего под окнами петуха. Путешественник потребовал, чтобы арендодатель вернул ему деньги за испорченный отдых, но тот отказался. В поисках справедливости россиянин обратился к властям.

Правоохранители приняли заявление иностранца во внимание и отправили к нему патруль. В итоге владелец недвижимости согласился вернуть туристу половину суммы, которую тот заплатил за квартиру.

Ранее в декабре босой россиянин с голым торсом переполошил туристов и сотрудников в аэропорту Пхукета. Мужчина приехал в воздушную гавань, чтобы отправиться на родину, но устроил беспорядок и вызвал подозрения окружающих.