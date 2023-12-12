Босой россиянин с голым торсом устроил переполох в аэропорту Пхукета

TourDom: босой россиянин переполошил туристов и сотрудников в аэропорту Пхукета

Босой россиянин с голым торсом переполошил туристов и сотрудников в аэропорту Пхукета. Об этом пишет портал TourDom.

Уточняется, что мужчина приехал в воздушную гавань с багажом, чтобы отправиться на родину рейсом российской авиакомпании. По данным портала, он ходил по аэропорту без обуви, устроил беспорядок и вызвал подозрения окружающих. Они обратились в центр помощи туристам, сотрудники которого прибыли с полицией.

Издание также сообщает, что стражи правопорядка отвели россиянина в огороженную часть аэропорта, где он не мог помешать другим путешественникам. Известно, что мужчина согласился одеться и обуться, однако лететь ему не разрешили. В воздушную гавань вызвали друзей нарушителя, которые посадили его в такси и увезли.

Ранее другой россиянин напугал отдыхавших на пляже Пхукета людей тем, что кричал и разговаривал сам с собой. Местные жители вызвали полицию и сообщили, что неизвестный иностранец беспокоит их громкими звуками.

