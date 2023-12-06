Отдыхающие на пляже Пхукета вызвали полицию из-за громких криков россиянина

Россиянин громко разговаривал сам с собой и напугал отдыхавших на пляже Пхукета

Россиянин напугал отдыхавших на пляже популярного тайского курорта Пхукет людей тем, что кричал и разговаривал сам с собой. Об этом пишет The Phuket Express.

Уточняется, что инцидент произошел на пляже Най Янг возле одного из отелей. Местные жители вызвали полицию и сообщили, что неизвестный иностранец беспокоит их громкими звуками. Прибывшие на место стражи правопорядка обнаружили там мужчину средних лет в майке, шортах и без обуви, который вел сам с собой оживленную беседу на русском языке.

Издание сообщает, что после приезда полицейских мужчина успокоился и пообщался с ними на английском. Правоохранители узнали у россиянина, не нужна ли ему госпитализация или психиатрическая помощь, на что он ответил отрицательно. Затем он попросил разрешения вздремнуть на шезлонге на пляже. Полицейские попросили находившегося поблизости охранника следить за мужчиной, если возникнут какие-либо проблемы, отмечает The Phuket Express.

Ранее россиянку арестовали в аэропорту Пхукета за кибермошенничество. Известно, что она выдавала себя за другого человека и вносила ложные сведения в компьютерные системы.

