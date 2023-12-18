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19:04, 18 декабря 2023Наука и техника

Обнаружены две планетные системы у звезд типа Солнца

Astronomy & Astrophysics: у двух солнцеподобных звезд обнаружены крупные планеты

Фото: NASA / AP

Астрономы обнаружили две планетные системы у звезд солнечного типа — TOI-1736 и TOI-2141. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.

Наблюдения проводились с помощью космического телескопа НАСА TESS и спектрографа SOPHIE, установленного на 1,93-метровом телескопе Обсерватории Верхнего Прованса во Франции. Планетная система TOI-2141 расположена на расстоянии около 250 световых лет, а TOI-1736 — на расстоянии 290 световых лет.

Крупная планета TOI-2141b была обнаружена методом транзита, заключающимся в выявлении падения блеска звезды из-за прохождения перед ней крупного тела. Этот объект имеет диаметр в три раза больше Земли и массу примерно в 24 раза больше массы Земли, что позволяет классифицировать ее как мини-нептун. Экзопланета совершает оборот вокруг звезды каждые 18,26 дня, а ее температура, предположительно, составляет 450 градусов Цельсия.

В системе TOI-1736 было обнаружено две планеты. Одна из них также характеризуется как мини-нептун, чей диаметр в 2,5 раза больше радиуса Земли, а масса — в 13 раз больше. Вторая планета является суперюпитером, имеет массу в 2,8 тысячи раз больше массы Земли и в 9 раз больше Юпитера. Первая планета совершает один оборот за 7,1 дня, вторая — за 570 дней.

Наблюдения TOI-1736 выявили признаки существования возможной третьей планеты, вращающейся на большем расстоянии, что требует долгосрочного мониторинга. Поэтому астрономы продолжают исследовать TOI-1736 с помощью спектрографа SOPHIE.

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      Александр Еникеев
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