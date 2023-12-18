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12:04, 18 декабря 2023Мир

У участника ХАМАС нашли чемоданы с миллионом долларов

Военные ЦАХАЛ нашли у участника ХАМАС чемоданы с наличными на сумму $1,36 млн

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нашли у участника ХАМАС чемоданы с наличными на сумму 1,36 миллиона долларов. Об этом сообщила армейская пресс-служба в Telegram-канале.

«В ходе оперативных мероприятий в Джабалии военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили в доме одного из высокопоставленных террористов ХАМАС денежные средства на сумму 5 миллионов шекелей (1 363 846 долларов), предназначенных для террористической деятельности», — говорится в сообщении.

Представители израильской армии также отметили, что средства были обнаружены в чемоданах вместе с многочисленным оружием. Помимо этого, ЦАХАЛ нанесла удары по инфраструктуре, где находилось оружие, и поддерживала действия сухопутных войск вдоль побережья сектора Газа.

Ранее израильские военные показали самый крупный туннель ХАМАС в секторе Газа. Уточняется, что длина сети туннелей в Газе, по последним подсчетам, составляет около 400 километров.

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      Виктория Кондратьева
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