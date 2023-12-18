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13:59, 18 декабря 2023Бывший СССР

В Грузии высказались о тайных переговорах с Россией

Вице-премьер Грузии Давиташвили опроверг тайные переговоры с Россией

Фото: Fabian Sommer / Globallookpress.com

Грузия не ведет тайных переговоров с Россией. Подобное взаимодействие двух стран опроверг вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития республики Леван Давиташвили в ходе выступления в парламенте из-за участия грузинской делегации в форуме «Один пояс — один путь», где также присутствовали представители России, передает ТАСС.

По его словам, Грузия является участником инициативы с момента ее основания. Российская Федерация также почти всегда участвовала в инициативе, членами которой в том числе являются многие страны Европейского Союза (ЕС).

«Если кто-то хочет представить так, что власти Грузии сегодня в какой-либо форме вредят интересам страны и ведут какой-то тайный диалог, как было неверно распространено в обществе, могу сказать однозначно и прямо — это не так», — заявил Давиташвили.

Ранее в Кремле заявили, что предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС необходимо, чтобы досадить России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что стремление войти в ЕС является суверенным делом Грузии, но при этом отметил политизированность данного решения.

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      Александр Курбатов
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