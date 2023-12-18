В Израиле объяснили убийство освободившихся из плена ХАМАС заложников

В офисе Нетаньяху заявили, что израильские военные убили пленных ХАМАС по ошибке

Трое заложников, сумевшие самостоятельно сбежать из плена ХАМАС, по ошибке убиты военнослужащими Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) во время операции в секторе Газа. Об этом на брифинге сообщил Ариэль Бульштейн, представитель офиса премьера Израиля, его цитирует РБК.

«Необходимо будет установить, что именно сработало неправильно, установить, как можно в будущем предотвратить подобного рода трагические инциденты», — объяснил он.

Бульштейн отметил, что, несмотря на случившееся, «Израиль не откажется от ведения военных действий и будет продолжать их с не меньшей силой, зачищая все новые и новые районы сектора Газа», поскольку иного способа освободить заложников не существует.

15 декабря израильские солдаты во время боя в секторе Газа открыли огонь и убили трех заложников, ошибочно определив их как угрозу. В ЦАХАЛ незамедлительно приступили к расследованию инцидента. Глава Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви взял на себя ответственность за трагическую случайность.