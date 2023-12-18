В квартире в Петербурге упал потолок из-за отсутствия денег на капремонт

В квартире Санкт-Петербурга потолок рухнул на детскую кровать

В квартире в Санкт-Петербурге потолок рухнул на детскую кровать из-за отсутствия капремонта в доме, передает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Владелец квартиры Ольга Меркуль рассказала, что капитальный ремонт в сталинском доме №18 на Сызранской улице планировали провести этим летом, но не смогли из-за отсутствия денег.

По ее словам, крыша протекает четвертый год подряд. В соседней с детской комнате также есть проблемы, но «потолок еще висит в воздухе». В помещении из-за сырости пострадали обои — они отслоились от стены. На ремонт квартиры семья женщины потратила 10 миллионов рублей, при этом квартиру покупали за семь миллионов.

Об обвале потолка в квартире стало известно 17 декабря. В сети опубликовали кадры, на которых навесной потолок лежит на детской кровати. На самом потолке при этом оголились деревянные перекрытия, водой затопило всю мебель в квартире.

По словам Меркуль, в ночь, когда произошло ЧП, вся семья, кроме 19-летней дочери, уехала на дачу, из-за этого сам ребенок не пострадал.