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18:15, 18 декабря 2023Россия

В Минпросвещения предложили изымать оружие из некоторых семей

В Минпросвещения предложили усилить контроль за оборотом оружия
Лариса Фальковская

Лариса Фальковская. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Минпросвещения предложили изымать оружие из семей, где есть дети с признаками девиантного поведения. Об этом сообщила директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Лариса Фальковская, ее слова приводит РИА Новости.

«Усилить контроль за оборотом (оружия — прим «Ленты.ру»), исходя из анализа конкретной ситуации; усиление контроля за оборотом оружия, по возможности изъятия оружия у граждан, в семьях которых проживают несовершеннолетние, по которым имеется информация о признаках девиантного поведения», — сказала она.

Фальковская также отметила, что Минпросвещения планирует решить вопрос стимулирования ответственности руководителей российских образовательных организаций в сфере ранней профилактики негативных явлений в детской, юношеской и подростковой среде. В степень ответственности будет включаться информирование правоохранительных органов руководителями о фактах девиантного поведения учеников.

Ранее ученица 8 «А» класса гимназии №5 в Брянске пришла в школу с помповым ружьем отца, которое было спрятано в тубусе. Она зашла в кабинет биологии и начала стрелять по одноклассникам. В результате ранения получили шесть подростков, жизни двоих из них, в том числе нападавшей, спасти не удалось. По одной из версий, на отчаянный шаг россиянка решилась из-за травли со стороны одноклассников.

Против отца устроившей стрельбу восьмиклассницы возбудили дело по статье 224 УК РФ («Небрежное хранение оружия»).

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