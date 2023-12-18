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12:45, 18 декабря 2023Мир

В Нидерландах обеспокоились возможностью сокращения помощи Украине

Глава МО Нидерландов Оллонгрен обеспокоилась курсом Вилдерса по помощи Украине

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Для обороны Украины необходимо выделять деньги, прятать голову в песок нельзя. Так о возможности сокращения военной и финансовой помощи Киеву на фоне победы на прошедших выборах в парламент крайне правой «Партии свободы» (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом высказалась глава министерства обороны (МО) Нидерландов Кайса Оллонгрен, сообщает NL Times.

Она оказалась обеспокоена тем, что в Гааге задул «новый политический ветер». Министр отметила, что, призывая изменить курс на сокращение помощи Украине, Вилдерс «пытается спрятаться за плотиной», однако для разрешения конфликта необходимы международные усилия.

«Международные угрозы серьезны как никогда (...) Поэтому прятать голову в песок нельзя. Для обороны Украины необходимо выделять деньги, чтобы обеспечить безопасность Нидерландов в будущем», — констатировала Оллонгрен.

Ранее Вилдерс призвал к сокращению военной поддержки Украины. Он уточнил, что Киев изо всех сил пытается получить помощь от западных союзников, но Нидерланды сами не в состоянии защитить себя.

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      Дарья Балацкая
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