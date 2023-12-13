В Нидерландах призвали к сокращению помощи Украине

В Нидерландах лидер победившей партии призвал к сокращению помощи Украине

Лидер победившей на парламентских выборах голландской крайне правой «Партии свободы» (PVV) Герт Вилдерс призвал к сокращению военной поддержки Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы считаем, что не должны оказывать военную поддержку Украине, пока мы не в состоянии защитить свою страну», — сказал он. По его словам, украинская сторона изо всех сил пытается получить помощь от своих ключевых западных союзников.

Ранее Вилдерс высказался против поставок Нидерландами оружия Украине. По словам политика, он на стороне Украины в ее конфликте с Россией, но не считает, что Нидерланды должны предоставлять военную помощь Киеву. «Кроме того, я выступаю за переговоры между странами, а не за войну», — объяснил он свою позицию.

2 декабря британский журнал Economist сообщил, что Герт Вилдерс и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не позволят Украине вступить в Европейский союз.