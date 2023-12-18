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16:46, 18 декабря 2023Россия

В Подмосковье поезд снес на переезде фуру и попал на видео

В подмосковном Домодедове поезд снес на железнодорожном переезде фуру

В подмосковном Домодедове поезд снес фуру, остановившуюся на железнодорожном переезде. Момент столкновения попал на видео, которое опубликовала Московская межрегиональная транспортная прокуратура в Telegram.

На кадрах видно стоящий поперек путей «КамАЗ», из водительской двери «КамАЗа» выпрыгивает мужчина с ребенком в руках. Через мгновение в большегруз врезается состав.

По информации прокуратуры, инцидент произошел 18 декабря в 12:22. Информация о пострадавших не поступала. Задержка в движении поездов не превысила 15 минут. Ведомство проводит проверку.

Ранее в Екатеринбурге поезд протаранил легковой автомобиль Volkswagen. Столкновение также попало на видео. На кадрах видно, как иномарка въезжает на железнодорожные пути перед стоящим грузовым автомобилем. В этот момент в нее врезается состав, и легковушку отбрасывает в сторону.

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      Константин Лысяков
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