В российском городе поезд протаранил легковушку и попал на видео

В Екатеринбурге поезд протаранил легковой автомобиль и попал на видео

В Екатеринбурге поезд протаранил легковой автомобиль Volkswagen, выехавший на железнодорожные пути. Соответствующее видео опубликовал портал e1.ru.

На кадрах видно, как легковушка въезжает на железнодорожные пути прям перед стоящим грузовым автомобилем. В момент заезда на пути Volkswagen таранит поезд, после чего машину отбрасывает в сторону.

В ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что в результате столкновения пострадал водитель автомобиля. Ему на данный момент оказывается медицинская помощь.

В пресс-службе Свердловской железной дороги (СЖД) отметили, что машинист перед столкновением применил экстренное торможение.

«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Пассажиры и локомотивная бригада пригородного поезда за медицинской помощью не обращались», — говорится в Telegram-канале СЖД.

Ранее в Хабаровском крае поезд протаранил машину, которая пыталась уйти от преследования ДПС. На кадрах видно, как к машине, которой преградил дорогу проходящий состав, приближается полицейский. В то время когда он попытался открыть пассажирскую дверь, водитель начал движение и уперся в движущиеся вагоны.