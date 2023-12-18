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12:56, 18 декабря 2023Наука и техника

В России построили док для испытания надводных дронов

Глава KMZ рассказал о постройке слип-дока для испытания надводных дронов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Сафронов / РИА Новости

Холдинг KMZ построил крытый слип-док для испытания катеров, судов и надводных морских дронов длиной до 30 метров. Об этом управляющий директор холдинга Михаил Даниленко сообщил РИА Новости.

Глубина бассейна составляет более трех метров, а общая площадь — свыше двух квадратных километров. «По собственной инициативе на территории производства военно-промышленного холдинга был построен закрытый слип-док. Это самостоятельно разработанное сооружение, представляющее из себя крытый теплый бассейн со слипом для осуществления испытаний маломерных судов, морских дронов, судов длиной до 30 метров», — сказал глава холдинга.

Он подчеркнул, что необходимость строительства дока продиктована актуальностью создания обстановочных судов и морских надводных дронов для выполнения задач в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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По словам Даниленко, суда длиной более 20 метров смогут проходить испытания на кренование и остойчивость, а также замеры тяговых усилий и все виды швартовых испытаний. Управляющий директор добавил, что в рамках работ с маломерными судами и морскими дронами можно испытывать их на вероятность опрокидывания, отрабатывать маневры в сложной обстановке, работу на радиоуправлении, а также проводить изучение и поиск предметов на дне.

Ранее в декабре глава KMZ сообщил, что Кингисеппский машиностроительный завод построил первый морской надводный дрон в интересах Минобороны России, который отправят на испытания в зону СВО.

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      Даниил Иринин
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