В России построили док для испытания надводных дронов

Глава KMZ рассказал о постройке слип-дока для испытания надводных дронов

Холдинг KMZ построил крытый слип-док для испытания катеров, судов и надводных морских дронов длиной до 30 метров. Об этом управляющий директор холдинга Михаил Даниленко сообщил РИА Новости.

Глубина бассейна составляет более трех метров, а общая площадь — свыше двух квадратных километров. «По собственной инициативе на территории производства военно-промышленного холдинга был построен закрытый слип-док. Это самостоятельно разработанное сооружение, представляющее из себя крытый теплый бассейн со слипом для осуществления испытаний маломерных судов, морских дронов, судов длиной до 30 метров», — сказал глава холдинга.

Он подчеркнул, что необходимость строительства дока продиктована актуальностью создания обстановочных судов и морских надводных дронов для выполнения задач в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

По словам Даниленко, суда длиной более 20 метров смогут проходить испытания на кренование и остойчивость, а также замеры тяговых усилий и все виды швартовых испытаний. Управляющий директор добавил, что в рамках работ с маломерными судами и морскими дронами можно испытывать их на вероятность опрокидывания, отрабатывать маневры в сложной обстановке, работу на радиоуправлении, а также проводить изучение и поиск предметов на дне.

Ранее в декабре глава KMZ сообщил, что Кингисеппский машиностроительный завод построил первый морской надводный дрон в интересах Минобороны России, который отправят на испытания в зону СВО.

