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03:23, 18 декабря 2023Наука и техника

В России разработали изделие для призыва к пилотам дронов ВСУ сдаваться в плен

В РФ разработали изделие «Дафни», призывающее пилотов дронов ВСУ сдаться в плен

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В России разработали изделие «Дафни», призывающее пилотов дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаваться в плен. Об этом сообщил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин, передает ТАСС.

Он объяснил, что инструмент позволяет подменить изображение видеосигнала с боковой камеры FPV-дронов на картинку с надписью «149.200 вызывай Волгу и живи». Специальная частота применяется российскими военными для переговоров о добровольной сдаче противника в плен.

Кузякин пояснил, что «Дафни» выходит на той же или очень близкой частоте, что и украинские беспилотники, и начинает самостоятельно транслировать изображение.

«"Дафни" транслирует мерцающую картинку с огромной надписью "149.200 вызывай Волгу и живи", которую и видит FPV-пилот противника вместо изображения со своего дрона», — рассказал гендиректор ЦКБР.

В настоящее время изделие проходит испытания. Центр подготовил комплекс мер по обеспечению безопасной работы российских военных на линии боевого соприкосновения.

Ранее стало известно, что Кингисеппский машиностроительный завод построил первый морской надводный дрон в интересах Минобороны РФ, его отправят на испытания в зону спецоперации (СВО).

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      Марина Совина
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