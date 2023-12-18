В России таксист высадил пассажира и задавил его

В городе Холмск на Сахалине таксист высадил пассажира и наехал на него

В городе Холмск Сахалинской области водитель такси высадил пассажира и задавил его. Об этом сообщается на сайте МВД по российскому региону.

Авария произошла летом, но стало известно о ней только сейчас. В ведомстве уточнили, что за рулем такси, осуществившего наезд, находился 37-летний россиянин. Он работал водителем с июля по сентябрь 2023 года.

«Не убедившись в безопасности своего маневра, после начала движения фигурант услышал удар, после этого он совершил движение задним ходом. Затем фигурант вышел из автомобиля и увидел, как на земле лежит пассажир его автомобиля», — уточнили в ведомстве.

У пострадавшего мужчины диагностировали перелом ноги. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Ранее в Уфе таксист жестоко избил 29-летнюю пассажирку за мятую купюру. На опубликованных кадрах момента нападения было видно, как таксист несколькими ударами сшибает женщину с ног. На другой видеозаписи запечатлена пострадавшая женщина — она снимает себя и показывает, что после нападения она вся в крови.