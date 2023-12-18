В российском городе мощный взрыв разнес здание и попал на видео

В Ижевске взрыв уничтожил здание шиномонтажа и попал на камеры видеонаблюдения

В столице Удмуртской республики Ижевске взрыв уничтожил здание шиномонтажа. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения, кадры публикует RT в своем Telegram-канале.

На них видно, что в момент мощного взрыва в его эпицентре находились два человека. Взрыв был такой силы, что буквально разнес здание.

Как сообщает портал 360, в результате взрыва пострадали три россиянина. Предполагается, что взрыв произошел из-за разгерметизации газового баллона.

Ранее сообщалось, что в поселке Растягаево Пермского края произошел взрыв, в результате которого пострадали семь человек.