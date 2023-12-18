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18:22, 18 декабря 2023Россия

В СК обвинили гимназию Брянска в неоказании помощи устроившей стрельбу школьнице

СК: устроившей стрельбу в гимназии Брянска не оказали психологическую помощь
СюжетСтрельба в Брянске

Фото: СК РФ

Восьмикласснице, устроившей стрельбу в брянской гимназии, не оказали своевременную психологическую помощь, в том числе в школе. Об этом заявила старший инспектор отдела аналитического сопровождения следствия управления контроля за следственными органами Следственного комитета (СК) России Анна Старжинская, пишет ТАСС.

По ее словам, девочка находилась в тяжелой жизненной ситуации и те, кто мог выявить необходимость помощи, этого не сделали. Старжинская подчеркнула, что, расследуя подобные случаи, сотрудники ведомства всегда выявляют одни и те же причины.

«Очень большое значение имеет оказание своевременной психологической помощи. Ребенку нужна была психологическая помощь, явно выраженные были признаки этого, которые видели представители школы», — заявила представитель СК, выступая в Госдуме.

Ранее отец устроившей стрельбу в брянской школе девочки-подростка Дмитрий Афанаскин описал ее поведение в течение последнего года словами «будто зомбировали». Как рассказал мужчина, его дочь стала другим человеком и постоянно хлопала дверью. Он утверждает, что предлагал жене отвести ребенка к психиатру.

Утром 7 декабря ученица восьмого класса пришла в гимназию №5 в Брянске с помповым ружьем отца, которое было спрятано в тубусе. Девочка зашла в кабинет биологии и открыла огонь по одноклассникам. В результате ранения получили шесть подростков. Двоих из них, в том числе саму нападавшую, спасти не удалось.

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      Константин Лысяков
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