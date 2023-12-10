Отец устроившей стрельбу брянской школьницы рассказал о ее необычном поведении

Отец устроившей стрельбу брянской школьницы: ее будто зомбировали

Отец устроившей в брянской школе стрельбу девочки-подростка Дмитрий Афанаскин описал ее поведение в течение последнего года словами «будто зомбировали», пишет МК.

По словам мужчины, Алину в последние месяцы словно закодировали — она стала другим человеком и постоянно хлопала дверью. Он утверждает, что предлагал жене обратиться из-за необычного поведения дочери к психиатру.

Накануне стало известно, что суд продлил задержание отца восьмиклассницы, обвиняющегося по двум статьям уголовного кодекса, на 72 часа. Позднее, 10 декабря, ТАСС сообщил об аресте Афанаскина на два месяца.

Утром 7 декабря ученица 8 «А» класса пришла в школу с помповым ружьем своего отца, которое было спрятано в тубусе. Она зашла в кабинет биологии и начала стрелять по одноклассникам. По следам этих событий заместителя директора по административно-хозяйственной работе гимназии отправили под домашний арест.