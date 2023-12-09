Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:54, 9 декабря 2023Россия

Суд продлил задержание отца устроившей стрельбу в Брянске школьницы

Суд продлил до 72 часов задержание отца устроившей стрельбу в Брянске школьницы
СюжетСтрельба в школе

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Суд в Брянске продлил до 72 часов задержание Дмитрия Афанаскина — отца школьницы, устроившей стрельбу в гимназии. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее решение было вынесено в субботу, 9 декабря. «Продлить задержание на срок не более 72 часов», — постановил суд.

Ранее против мужчины возбудили второе уголовное дело, по которому ему грозит до 17 лет колонии.

До этого Афанаскину предъявили обвинение за небрежное хранение оружия — 14-летняя девочка забрала его ружье «Бекас-3» из сейфа и устроила стрельбу.

Утром 7 декабря ученица 8 «А» класса пришла в школу с помповым ружьем своего отца, которое было спрятано в тубусе. Она зашла в кабинет биологии и начала стрелять по одноклассникам.

Что думаешь? Оцени!
      Зарина Дзагоева
      Обсудить
      Последние новости

      В Киеве обеспокоились возможным принуждением к переговорам с Россией

      Депутат Европарламента заявил о колониальной ловушке для Украины

      Суд продлил задержание отца устроившей стрельбу в Брянске школьницы

      Стало известно о модификации российских «Гераней»

      В Кривом Роге прозвучали взрывы

      Костя Цзю оценил допуск россиян на Олимпийские игры-2024

      Россиянам пообещали тотальные перемены

      Крупнейший грузоперевозчик России подал в суд на Канаду

      Экономист посоветовал иностранную валюту для сбережений

      Еще около ста россиян покинули сектор Газа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости