Суд продлил задержание отца устроившей стрельбу в Брянске школьницы

Суд продлил до 72 часов задержание отца устроившей стрельбу в Брянске школьницы

Суд в Брянске продлил до 72 часов задержание Дмитрия Афанаскина — отца школьницы, устроившей стрельбу в гимназии. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее решение было вынесено в субботу, 9 декабря. «Продлить задержание на срок не более 72 часов», — постановил суд.

Ранее против мужчины возбудили второе уголовное дело, по которому ему грозит до 17 лет колонии.

До этого Афанаскину предъявили обвинение за небрежное хранение оружия — 14-летняя девочка забрала его ружье «Бекас-3» из сейфа и устроила стрельбу.

Утром 7 декабря ученица 8 «А» класса пришла в школу с помповым ружьем своего отца, которое было спрятано в тубусе. Она зашла в кабинет биологии и начала стрелять по одноклассникам.

