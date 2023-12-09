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18:01, 9 декабря 2023Россия

Против отца устроившей в школе стрельбу школьницы возбудили новое уголовное дело

Против отца стрелявшей в брянской школе девочки возбудили второе уголовное дело
СюжетСтрельба в школе

Фото: СК РФ / РИА Новости

Второе уголовное дело возбудили в отношении Дмитрия Афанаскина, отца стрелявшей в брянской школе ученицы Алины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Его обвиняют в доведении до самоубийства несовершеннолетней дочери. По новому делу мужчине грозит до 17 лет колонии.

До этого Афанаскину предъявили обвинение за небрежное хранение оружия — 14-летняя девочка забрала его ружье «Бекас-3» из сейфа и устроила стрельбу.

Ранее сообщалось, что замдиректора гимназии №5 Ларису Католикову задержали по подозрению в халатности. Кроме того, задержаны гендиректор частной охранной организации и сотрудница охраны школы, работавшая в день стрельбы.

Утром 7 декабря ученица 8 «А» класса пришла в школу с помповым ружьем своего отца, которое было спрятано в тубусе. Она зашла в кабинет биологии и начала стрелять по одноклассникам.

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      Зарина Дзагоева
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