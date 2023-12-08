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09:55, 8 декабря 2023Силовые структуры

Против отца открывшей стрельбу в брянской школе ученицы возбудили дело

Против отца устроившей стрельбу в школе Брянска восьмиклассницы возбудили дело
СюжетСтрельба в школе

Фото: СК РФ / РИА Новости

Против отца устроившей стрельбу в школе Брянска восьмиклассницы возбудили дело. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, дело возбуждено по статье 224 («Небрежное хранение оружия») УК РФ. Отмечается, что у мужчины было разрешение на хранение и ношение оружия, а условия хранения проверялись ежегодно.

Ранее стало известно, что в Брянске задержаны гендиректор частной охранной организации (ЧОО) и сотрудница охраны школы, где произошла стрельба. Их задержали в рамках расследования уголовного дела об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг. Обоим сотрудникам ЧОО может грозить до десяти лет лишения свободы.

Утром 7 декабря ученица 8 «А» класса пришла в школу с помповым ружьем своего отца, которое было спрятано в тубусе. Она зашла в кабинет биологии и начала стрелять по одноклассникам.

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      Екатерина Кашурникова
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